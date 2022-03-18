У орендодавців, які надають житло біженцям за завищеними цінами, будуть відбирати квартири. Нове жорстке рішення стосується мешканців Хмельницького.

Про це, як пише Politeka.net, попередив мер міста Олександр Симчишин

«Є чимало випадків, коли ми бачимо різкий стрибок на оренду квартири. Квартира, що коштувала 5 тис. грн. на місяць, чомусь стала коштувати 22 тис.грн. Хтось вирішив заробити на війні і на тому величезному попиті, на біженцях, що біжать з міст, які взяли на себе удар першими?» ,- сказав у своєму відеозверненні Симчишин, опублікованому на Facebook.

Як зазначив градоначальник, відтепер таких орендодавців притягатимуть до відповідальності.

"Дуже сподіваюся, що всі зрозуміють наші посили і попереджаю всіх, що будуть застосовуватися відповідні заходи. Ми скористаємося львівським досвідом та опублікуємо такі факти з адресами та прізвищами власників такого житла. Нехай хмельничани знають "героїв". Я особисто, якщо ми будемо бачити правдивість цієї інформації, буду звертатися у військове командування, у військову адміністрацію, а у них є на це повноваження, вилучати таке майно на користь держави», - запевнив Симчишин.

Мер також нагадав, що законодавство дозволяє під час воєнного стану вилучати майно для потреб ЗСУ. За його словами, у вилучені квартири влада буде розміщувати біженців, волонтерські центр або селити військових.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у злісних порушників правил паркування будуть вилучати автомобілі для потреб ЗСУ. Рішення вступить в дію з 1 квітня в Ужгороді.

Для вилучення автомобілів порушників Ужгородська міська рада планує звертатися до Закарпатської обласної Військової адміністрації та поліції для прийняття відповідних рішень.