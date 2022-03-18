Про це, як пише Politeka.net, попередив мер міста Олександр Симчишин
«Є чимало випадків, коли ми бачимо різкий стрибок на оренду квартири. Квартира, що коштувала 5 тис. грн. на місяць, чомусь стала коштувати 22 тис.грн. Хтось вирішив заробити на війні і на тому величезному попиті, на біженцях, що біжать з міст, які взяли на себе удар першими?» ,- сказав у своєму відеозверненні Симчишин, опублікованому на Facebook.
Як зазначив градоначальник, відтепер таких орендодавців притягатимуть до відповідальності.
"Дуже сподіваюся, що всі зрозуміють наші посили і попереджаю всіх, що будуть застосовуватися відповідні заходи. Ми скористаємося львівським досвідом та опублікуємо такі факти з адресами та прізвищами власників такого житла. Нехай хмельничани знають "героїв". Я особисто, якщо ми будемо бачити правдивість цієї інформації, буду звертатися у військове командування, у військову адміністрацію, а у них є на це повноваження, вилучати таке майно на користь держави», - запевнив Симчишин.
«Ласкаво просимо в пекло»: ЗСУ знищили російський винищувач над Чорним морем
Окупанти ганебно втекли з поля бою, кинувши техніку: кадри трофеїв, які дісталися ЗСУ
"Російська армія змінила тактику": Арестович розкрив новий задум окупантів в Україні
В українців з 1 квітня почнуть забирати авто на потреби ЗСУ: кого торкнеться нове рішення
В Україні потеплішає до 12 градусів: куди прийде справжня весна
Мер також нагадав, що законодавство дозволяє під час воєнного стану вилучати майно для потреб ЗСУ. За його словами, у вилучені квартири влада буде розміщувати біженців, волонтерські центр або селити військових.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у злісних порушників правил паркування будуть вилучати автомобілі для потреб ЗСУ. Рішення вступить в дію з 1 квітня в Ужгороді.
Для вилучення автомобілів порушників Ужгородська міська рада планує звертатися до Закарпатської обласної Військової адміністрації та поліції для прийняття відповідних рішень.