Збройні Сили України просуваються у бік Херсона вже територією Херсонської області

Про це під час Всеукраїнського телемарафону заявив глава Миколаївської обласної Військової адміністрації Віталій Кім.

"Там відбуваються бої, є певне просування, але не марш-кидки, вони захищаються і складно просуватися. Але прогрес є, ми рухаємося у напрямку до Херсона по Херсонській області", - сказав він.

Відмітимо, що Кім також заявив, що Туреччина допомогла Миколаєву і Одесі врятуватися у війні.

Він висловив сподівання, що переговори між Україною і Росією, які відбудуться в Туреччині будуть успішними.

"Рівно місяць тому Туреччина дуже допомогла спокійно, без крику і без пафосу, закрила свій канал, через який армада російських кораблів не зайшла в Чорне море", – пояснив Кім.

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