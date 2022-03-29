Ймовірно, таким чином російська армія планує поповнювати свої втрати під час вторгнення в Україну.

Росія зосередила в Курській області більше техніки, ніж було перед повномасштабним вторгненням 24 лютого. Про це заявив речник міжнародної волонтерської розвідувальної спільноти InfromNapalm Михайло Макарук в ефірі українських телеканалів.

За словами Макарука, РФ накопичує біля кордонів з Україною застарілу, можливо, розконсервовану техніку. Ймовірно, таким чином російська армія планує поповнювати свої втрати під час вторгнення в Україну.

"Яка буде її боєздатність, зазначити важко. Але кількість бойових машин величезна — більша, ніж були станом на 24 лютого", — заявив спікер InformNapalm.

Макарук також додав, що втрати в деяких дивізіях РФ становлять до 70% техніки. Тому зараз проводиться перегрупування військ.

Зазначимо, за даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 29 березня орієнтовно склали: особового складу - близько 17200 осіб, танків ‒ 597 од, бойових броньованих машин ‒ 1710 од, артилерійських систем – 303 од, РСЗВ - 96 од, засоби ППО - 54 од, літаків – 127 од, гелікоптерів – 129 од, автомобільної техніки - 1178 од, кораблі /катери - 7 од, цистерн з ПММ - 73, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 71, спеціальна техніка - 21, пускові установки ОТРК/ТРК - 4.

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