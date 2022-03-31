"Незамінні помічники, які завжди поруч та готові допомогти затримати злочинця чи знайти контрабанду"

Українцям показали незамінних помічників прикордонників. Кадри оприлюднила пресслужба ДПСУ. (Щоб подивитися відео – проскролльте вниз.

«Чотирилапі охоронці держрубежу - незамінні помічники прикордонників, які завжди поруч та готові допомогти затримати злочинця чи знайти контрабанду», - йдеться в повідомленні.

«Без цих хвостатих напарників нині не обходиться жоден підрозділ охорони кордону чи блокпост. Вони допомагають бійцям у важкі моменти та вміють розрядити обстановку», - зазначили в ДПСУ.

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