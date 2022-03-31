Українцям показали незамінних помічників прикордонників. Кадри оприлюднила пресслужба ДПСУ. (Щоб подивитися відео – проскролльте вниз.
«Чотирилапі охоронці держрубежу - незамінні помічники прикордонників, які завжди поруч та готові допомогти затримати злочинця чи знайти контрабанду», - йдеться в повідомленні.
«Без цих хвостатих напарників нині не обходиться жоден підрозділ охорони кордону чи блокпост. Вони допомагають бійцям у важкі моменти та вміють розрядити обстановку», - зазначили в ДПСУ.
«Ласкаво просимо в пекло»: ЗСУ знищили російський винищувач над Чорним морем
Авто почорніли від вогню: з'явилися подробиці і кадри з місця розстрілу волонтерів
Величезні колони техніки рухаються біля кордонів з Україною з боку Білорусі: "Неподалік"
Нові виплати, українцям роздадуть по 6 500 тис. гривень: хто має право і як отримати
Українцям роздадуть нову фіндопомогу: хто має право на виплату
Нагадаємо, у Пентагоні спрогнозували, чи є загроза від рф для Києва: «Ми бачимо це навіть сьогодні»
Як повідомляла Politeka, Генпрокуратура готується покарати окупантів, у Зеленського розкрили подробиці: "Наслідки для РФ – катастрофічні"
Також Politeka писала, що патрульні вилучають автомобілі: хто з водіїв у зоні ризику