Військовий рф заявляє, що такого не було навіть у Чечні

Росіяни дурять своїх контрактників, щоб втримати на війні в Україні. Про це йдеться в перехоплених розмовах окупантів, які опублікувала пресслужба СБУ.

Так, російським військовим автоматично продовжують контракти, які закінчилися ще до початку бойових дій. І коли солдати протестують та хочуть відмовитися воювати – погрожують арештом за дезертирство.

«Вы домой вернётесь либо грузом 200, либо грузом 300, либо от семи до двенадцати (прим: років в'язниці)», – цитує свого командира російський контрактник.

У розмові з дружиною він скаржиться, що такого не було навіть у Чечні, і окупанти готові бунтувати, самовільно покидаючи службу: «Как приедем в Беларусь, просто тупо сам билет на поезд куплю, сам домой уеду».

Ще на початку лютого він встиг підписати рапорт на звільнення. І все ж його відправили «на навчання», пообіцявши завершити їх до 20 числа.

Натомість вже кінець березня, а вояка в Україні, на війні, яку керівництво вперто називає «спецоперацією». Тож звертається до дружини за допомогою: «Позвони в комендатуру московскую, уточни: контракт продлевается в случае войны, а это не война, это спецоперация».

При цьому в СБУ нагадали, що росіяни можуть здатися в полон, щоб більше не брати участі в війні.

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