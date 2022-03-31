Военный рф заявляет, что такого не было даже в Чечне

Россияне обманывают своих контрактников, чтобы удержать на войне в Украине. Об этом говорится в перехваченных разговорах оккупантов, которые опубликовала пресслужба СБУ.

Так, российским военным автоматически продлевают контракты, которые закончились еще до начала боевых действий. И когда солдаты протестуют и хотят отказаться воевать – угрожают арестом за дезертирство.

«Вы вернетесь домой либо грузом 200, либо грузом 300, либо от семи до двенадцати (прим: лет тюрьмы)», – цитирует своего командира российский контрактник.

В разговоре с женой он жалуется, что такого не было даже в Чечне, и оккупанты готовы бунтовать, самовольно покидая службу: «Как приедем в Беларусь, просто тупо сам билет на поезд куплю, сам домой уеду».

Еще в начале февраля он успел подписать рапорт на увольнение. И все же его отправили «на учебу», пообещав завершить их к 20 числу.

Зато уже конец марта, а вояка в Украине, на войне, которую руководство упорно называет «спецоперацией». Поэтому обращается к жене за помощью: «Позвони в комендатуру московскую, уточни: контракт продлевается в случае войны, а это не война, это спецоперация».

При этом в СБУ напомнили, что россияне могут сдаться в плен, чтобы больше не участвовать в войне.

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