З тілами танкістів будуть проведені процедури, передбачені українським та міжнародним законодавством.

З дна річки на Сумщині підняли затонулий разом з екіпажем російський танк. Про це повідомляє Генштаб Збройних сил на своїй сторінці у Фейсбуці.

«На Сумщині представники ДСНС України та територіальна оборона ЗС України підняли з дна річки російський танк, який раніше затонув разом з екіпажем.

З тілами танкістів будуть проведені процедури, передбачені українським та міжнародним законодавством. Долю ж бойової машини вирішить відповідна експертна група також в рамках закону", - йдеться в повідомленні.

Також ми писали, бойовики розстріляли колону волонтерів під Черніговом. В результаті обстрілу одна людина загинула, четверо важко поранені. Одному з бусів вдалося вирватися на пробитих шинах. Водій поранений, його доставили в лікарню.

"Рашисти не дають найменшої можливості вивезти мирне населення з блокованого Чернігова, фактично тримаючи десятки тисяч людей як заручників, без їжі, води, тепла» - сказано в повідомленні.

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