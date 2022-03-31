Як пише Politeka.net, з 24 лютого більше 4 мільйонів українців покинули свої рідні домівки і поїхали шукати безпечніші місця в статусі біженців до Європи. Стало відомо, що понад 26 тисяч українців звернулися за захистом до Швеції. Про це повідомили на брифінгу глава Мінфіну Мікаель Дамберг і міністр міграції Андерс Ігеман, передає шведське видання Svenska Dagbladet.

Як стало відомо, сьогодні, 31 Березня, був затверджений план так званого "організованого прийому українських біженців". Для цих цілей виділено 10,5 мільярдів Шведських крон. Гроші додані до бюджету весняних змін, а взяті в основному з бюджету допомоги розвитку. Кошти будуть витрачені на житло для українців та інші витрати.

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