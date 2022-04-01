Можна очікувати потепління, але в деякі дні ще буде похмура погода і дощі, не уникнути і заморозків.

У квітні стовпчики термометрів різко поповзуть вгору, погода порадує українців до 20 градусів тепла. Про це повідомила завідуюча відділом кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту Вазіра Мартазінова.

Тим часом народний синоптик Деркач прогнозує, що в середині місяця буде різке похолодання і навіть можливі заморозки. В деякі дні ще буде похмура погода і дощі. Після цього в Україну прийде справжня весняна погода.

Як розповів начальник агрометеорології Тетяна Адаменко, середня місячна температура - 9-13 градусів тепла (на 6-8 градусів тепліше, ніж у березні), в Карпатах 6-8 градусів тепла,що на 1-1, 5 градуса вище норми. На півдні в квітні очікується до + 20-22 градуси.

Під час похолодань у квітні майже щорічно бувають заморозки, які можуть досягати 5-10 градусів, на північному сході 10-15 градусів, на південному узбережжі Криму-4-6 градусів.

Нагадаємо, дощі з грозами прийдуть на Дніпропетровщину: оголошено штормове попередження.

Крім того Politeka писала, що починається справжня, а не календарна весна.

Також Politeka повідомляла, що Київ затягнуло їдким димом: у ДСНС повідомили, що сталося.