Майже весь тиждень - комфортна і тепла погода, починаючи з цього понеділка.

Цього понеділка, в Україні очікується суттєве поліпшення погодних умов

Про те, що в нашій країні не прогнозують випадання будь-яких опадів, і вдень будуть спостерігатися виключно сонячні та сухі умови погоди, зі значним потеплінням, на своїй сторінці в соцмережі Facebook, детально розповіла блогер і синоптик, Наталія Діденко .

Починаючи з 21 - го березня, практично у всіх регіонах України - ясне небо і сонячна погода. Однак в темний час доби - все ще холоднувато, але вже без відчутних морозів - від - 4 до 0 градусів за Цельсієм, і тільки в східних областях - від - 6 до - 2 градусів за Цельсієм.

Втім, вже вдень понеділка, позначки на термометрах покажуть від + 10 до + 14 градусів за Цельсієм. Трохи більш прохолодна погода - в прибережних районах України, оскільки вони будуть охолоджуватися ще непрогрітими морями.

У столиці України в перший день цього тижня - теж сонячно і тепло, майже до + 12 градусів за Цельсієм.

Варто уточнити - майже всі ці 7 днів, в нашій країні стануть переважати теплі погодні умови, і тільки з п'ятниці, 25-го березня, очікується короткочасне похолодання з випаданням опадів.

До слова, до цього на "Politeka" писали про те, що "ПриватБанк" попередив українців про незручності, терміни затягуються.

Також раніше ми інформували про те, що антициклон принесе в Одесу справжню весну і віджене опади.

А до цього наш портал повідомляли про те, що на заводі "Сумихімпром" стався витік аміаку.