Можно ожидать потепления, но в некоторые дни еще будет пасмурная погода и дожди, не избежать и заморозков.

В апреле столбики термометров резко поползут вверх, погода порадует украинцев до 20 градусов тепла. Об этом сообщила заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института Вазира Мартазинова.

Тем временем народный синоптик Деркач прогнозирует, что в средине месяца будет резкое похолодание и даже возможны заморозки. В некоторые дни еще будет пасмурная погода и дожди. После этого в Украину придет настоящая весенняя погода.

Как рассказала начальник агрометеорологии Татьяна Адаменко, средняя месячная температура - 9-13 градусов тепла (на 6-8 градусов теплее, чем в марте), в Карпатах 6-8 градусов тепла, что на 1-1,5 градуса выше нормы. На юге в апреле ожидается до +20-22 градуса.

Во время похолоданий в апреле почти ежегодно бывают заморозки, которые могут достигать 5-10 градусов, на северо-востоке 10-15 градусов, на южном побережье Крыма - 4-6 градусов.

Напомним, дожди с грозами придут на Днепропетровщину: объявлено штормовое предупреждение.

Кроме того Politeka писала, что начинается настоящая, а не календарная весна.

Также Politeka сообщала, что Киев затянуло едким дымом: в ГСЧС сообщили, что произошло.