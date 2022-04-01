У Рівненській області засудили агента ФСБ Росії. Він передавав ворогові таємну інформацію, збирав відомості військового характеру і намагався вчинити диверсію. Попався при виконанні вказівок російських спецслужб. У в'язниці він сидітиме 13 років, все майно буде конфісковано. Про це повідомив голова Рівненської обласної Військової адміністрації Віталій Коваль.

"Попереджаю всіх, хто повівся на криваві гроші і працює на ворога. У цій дорозі – один кінець. Думайте", - сказав Коваль.

Також у військовій адміністрації нагадали, що відповідно до закону, від відповідальності будуть звільнені громадяни, якщо вони на виконання злочинного завдання іноземної держави, іноземної організації або їх представників ніяких злочинних дій не вчиняли і добровільно заявили органам державної влади про свій зв'язок з ними і про отримане завдання.

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