У Рівненській області засудили агента ФСБ Росії. Він передавав ворогові таємну інформацію, збирав відомості військового характеру і намагався вчинити диверсію. Попався при виконанні вказівок російських спецслужб. У в'язниці він сидітиме 13 років, все майно буде конфісковано. Про це повідомив голова Рівненської обласної Військової адміністрації Віталій Коваль.
"Попереджаю всіх, хто повівся на криваві гроші і працює на ворога. У цій дорозі – один кінець. Думайте", - сказав Коваль.
Також у військовій адміністрації нагадали, що відповідно до закону, від відповідальності будуть звільнені громадяни, якщо вони на виконання злочинного завдання іноземної держави, іноземної організації або їх представників ніяких злочинних дій не вчиняли і добровільно заявили органам державної влади про свій зв'язок з ними і про отримане завдання.
«Ласкаво просимо в пекло»: ЗСУ знищили російський винищувач над Чорним морем
"Відплата накриє кожного": ЗСУ провели ювелірну роботу по знищенню ворожої техніки серед житлових районів
"Як же ми на вас чекали": з’явилося зворушливе відео, як жителі звільненого села зустрічають ЗСУ
"Частину загиблих вдалося забрати тільки зараз": з'явилися кадри з місця трагедії під Харковом
У росіян обірвалися можливості атакувати Одесу з моря: дані розвідки Британії
Нагадаємо, "Навіть дихати стало легше": ЗСУ увійшли в Бучу, депутат міськради повідомила подробиці.
Як повідомляла Politeka, На Київщині окупанти розстріляли авто з матір'ю і дитиною: встигли проїхати всього 700 метрів від будинку.
Також Politeka писала, що Повернули під контроль ЗСУ: з'явилося відео руйнувань в Ірпені після навали російських орків.