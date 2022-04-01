У телеграм-каналі "Труха" опублікували відео з поля бою, на якому бійці Збройних сил України показали жлобство і мародерство російських"асвабадітелей".

Так, наші військові зняли на відео дозволену військову техніку рф, а разом з нею і те, що намагалися забрати окупанти з українських будинків і магазинів. Так, серед знайденого бійцями ЗСУ можна побачити старі недійсні купони, вудки, велосипеди, дитячі іграшки і навіть добротну сковорідку. Виглядає це дуже бридко і шкода. Схоже, рашисти навіть нормальних сковорідок не мають, раз вирішили вкрасти і привезти своїм дружинкам в ерефію.

Раніше повідомлялося, що російські окупанти нещадно грабують українські будинки, в які їм вдалося потрапити. Виносять все - від готівки і золотих прикрас, до кавоварок і ось таких ось дитячих іграшок і сковорідок. Такі відео, як ще одне підтвердження ущербності російської армії.

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