Коли вони побачили, хто стоїть на їхньому порозі, то розплакалися від щасливої зустрічі.

Під час визволення села в Чернігівській області військовий ЗСУ відвідав батьків, які місяць провели під окупацією. Відео зустрічі рідних опублікував телеграм-канал Україна Сейчас.

"Подивіться, як батьки зустрічають свого сина військового. До того ж, вони раді бачити не тільки сина, а й усіх його побратимів. Бо для наших людей кожен захисник, ніби власна дитина", - сказано у повідомленні.

На кадрах можна побачити, як український захисник разом з колегами прийшов до батьків. Коли вони побачили, хто стоїть на їхньому порозі, то розплакалися від щасливої зустрічі.

"Хлопчики, спасибі! Як ми молилися за вас в підвалі..."- сказала мати військовослужбовця з гордістю дивлячись на військових. Бійці також привезли в село продукти для тих, кому вони потрібні.

Нагадаємо, ЗСУ вигнали окупантів з 11 населених пунктів Херсонщини та оновилися «трофейною» технікою.

Як повідомляла Politeka, ЗСУ звільнили кілька населених пунктів під Києвом.

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