Когда они увидели, кто стоит на их пороге, то расплакались от счастливой встречи.

Во время освобождения села в Черниговской области военный ВСУ посетил родителей, которые месяц провели под оккупацией. Видео встречи родных опубликовал телеграм-канал Украина Сейчас.

"Посмотрите, как родители встречают своего сына военного. К тому же, они рады видеть не только сына, но и всех его собратьев. Потому что для наших людей каждый защитник, будто собственный ребенок", - сказано в сообщении.

На кадрах можно увидеть, как украинский защитник вместе с коллегами пришел к родителям. Когда они увидели, кто стоит на их пороге, то расплакались от счастливой встречи.

"Мальчики, спасибо! Как мы молились за вас в погребе..." – сказала мать военнослужащего с гордостью смотря на военных. Бойцы также привезли в село продукты для тех, кому они нужны.

Напомним, ВСУ выгнали оккупантов из 11 населенных пунктов Херсонщины и обновились «трофейной» техникой.

Как сообщала Politeka, ВСУ освободили несколько населенных пунктов под Киевом.

Также Politeka писала, что ВСУ спасли добродушную собаку, которую хозяева оставили в доме.