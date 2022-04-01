Стало відомо про звільнення від окупантів ще кількох населений пунктів Київщини.

Так, журналіст Богдан Амінов повідомив про звільнення свого рідного смт Іванків.

«Збройні Сили України взяли під контроль населений пункт! Зв‘язок відновлять найближчим часом», -йдеться в повідомленні.

Іванків був в окупації з перших днів війни. З 4 березня у селищі не було інтернету та мобільного зв‘язку.

Фото ілюстративне

Також ЗСУ взяли під контроль Димер та Демидів. Про повідомляє волонтерський проєкт InformNapalm.

«Якщо росіяни не відійшли з Гостомеля та Бучі, вони в оточенні»,- зазначили волонтери.

Зазначимо, офіційного підтвердження інформації наразі нема.

Крім того, окупанти повністю залишили Броварський район Київської області, про це у п'ятницю, 1 квітня, повідомив під час телемарафону мер райцентру Ігор Сапожко.

Фото ілюстративне

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