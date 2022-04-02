Через підрив дамби на Оскільському водосховищі в Харківській області річка Сіверський Донець виходить з берегів.

Як пише Politeka.net, українці вже 38-ту добу захищаються від російських окупантів. Днями вороги підірвали дамбу в Харківській області на Оскільському водосховищі. Через це річка Сіверський Донець почала виходити з берегів. Сьогодні, 2 квітня, стало відомо, що вода дійшла до Святогорська, де знаходиться Святогірська Ларва. Депутат міськради Святогірська Віталій Мороз опублікував на своїй сторінці відео, показуючи результати підтоплення.

На кадрах можна побачити річку, яка вийшла з берегів. На тлі помітна Святогірська лавра.

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