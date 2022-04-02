На думку продюсера, навіть дитина розуміє, що в минулому столітті відбулася інша найбільш трагічна подія.

Український продюсер і шоумен Ігор Кондратюк знайшов прекрасне визначення президенту-диктатору рф Володимиру путіну. Він назвав його "маніяком з ядерною зброєю". При цьому він додав, що по своїй натурі він – безглуздий дурник.

Про це він заявив в інтерв'ю "Сегодня".

Кондратюк підкреслив, що президент росії не є розумною людиною, адже думки диктатора, що живуть в його голові з 1991 року, заполонили імперські ідеї.

"Путін по суті своїй – безглузда, недалека і неосвічена людина. Він – імперський дурник, який вважає розпад СРСР "найбільшою геополітичною катастрофою 20-го століття", - висловив свою думку український телеведучий.

На думку продюсера, навіть дитина розуміє, що в минулому столітті відбулася інша найбільш трагічна подія, яку сьогодні загарбник намагається повторити на українських землях. І це Друга світова війна, яка забрала життя 25 мільйонів людей.

Нагадаємо, Кондратюк вперше за 25 років зважився на зміну іміджу, вразивши виглядом без окулярів: "справжній козак»\

Як писала Politeka, Кондратюк різко пояснив, чому музика не може бути поза політикою.

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