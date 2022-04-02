Як пише Politeka.net, українці захищаються від Російський оккпуаційних військ вже 38-у добу. Одним з найбільш інтенсивних напрямків були Київ і Київська область, де з перших днів йшли запеклі бої. Особливо це відбувалося на підходах до Києва - Ірпені, Бучі та Гостомелі. Але українці не тільки зупинили противника, а й пішли в контрнаступ.
А сьогодні, другого квітня, стало відомо, що противник повністю відкинутий з Київської області. Про це повідомила заступник глави Міністерства оборони України Ганна Маляр. Публікацію заступник голови розмістила у себе на сторінці в Фейсбук.
"Ірпінь, Буча, Гостомель і вся Київська область - звільнені від загарбника", - написала лаконічно Маляр.
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