Російські окупанти грабують не лише українців, а й один в одного. Про це йдеться в перехопленій розмові, яку опублікувала прес-служба СБУ.

Один із російських окупантів скаржиться дружині, що всі його речі, залишені у таборі в Білорусі, розікрали свої ж. Забрали навіть його військовий квиток і паспорт.

За його словами, це справа рук «вояків» першого батальйону чи тиловиків. І відверто називає їх мародерами. Говорить, що в них був боєць, якого залишили охороняти речі , але він «про*бался где-то в Пітєрє». Тобто – втік.

Дружина обіцяє «кинути» йому грошей на карту, щоб купив собі речі. Разом з тим вона теж скаржиться, що в них крадуть гроші з платіжних карток.

«У меня на ростелеком с моей карты-то начали снимать... то я пошла все сама сняла», - говорить вона.

Обурена таким станом речей, додає: «Лучше бы, нах*й, здесь стояли».

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