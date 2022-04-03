После освобождения от оккупантов в Ирпене проходит зачистка города украинскими силами ВСУ, правоохранителями и ТрО.

В Ирпене вводят дополнительные меры по защите правопорядка, город закроют на выезд и будут проверять все выезжающие машины. Эти меры приняты, чтобы избежать фактов мародёрства. Также на улицах круглосуточно работает полиция. Об этом рассказали полицейские и представители территориальной обороны в видео, которое было опубликовано в телеграмм-канале "Nexta".

"С полицией вместе будет патрулирование максимальное и усиленное. Город полностью закрыт на выезд, досматриваются все машины без исключения – будь-то полицейские, или Маркушин, или любой терробороновец, или пожарник. Досматриваются все на 100% машины", - рассказал мужчина в ролике.

Рядом с ним стоит представитель полиции, который рассказал, что в освобожденном городе круглосуточно работают патрули, а также взрывотехники, которые зачищают город от оставленных россиянами мин и снарядов.

Отметим, что ранее жителей Ирпеня и других освобожденных городов призывали пока не спешить возвращаться, так как отступая оккупанты оставили множество мин и растяжек, которые несут смертельную опасность для украинцев.

Напомним, На Харьковщине оккупанты пытаются запугать жителей, обстреливают с минометов и артиллерии: "Боевой авиации не наблюдаем, но...".

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