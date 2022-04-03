Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович считает, что исход войны будет решен в течение 2-3 недель.

"Мариуполь нужно вызволить, мы не можем его бросить. И определенные действия мы уже совершаем. Если поначалу судьба войны решалась кампанией на севере, то сейчас — на востоке. В зависимости от ее хода и наступит понимание. Я думаю, в нашу пользу все решится. У них нет резерва на то, чтобы активно продолжать эту фазу. На сбор этих резервов нужно не менее 2-3 месяцев. Санкции добьют экономику. То есть сейчас в течение 2-3 недель должно быть решено. Я часто говорил "2-3 недели", но это – с начала второй фазы. Вот сейчас она начинается. Думаю, за трое суток они активно должны уйти и после этого 2 недели решат все", — сказал Арестович.

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