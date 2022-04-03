"Ми маємо допомогти їм йти вперед і зламати цю шию, терміново надаючи все, що Україна просить"

Генерал-лейтенант у відставці, колишній командувач Збройних Сил США в Європі Бен Ходжес розповів про важливість нинішнього етапу в війні. Свій прогноз він озвучив у інтерв’ю ТСН.

«Путін не досяг жодної зі своїх цілей. Боротьба українських солдатів та українських людей, те, як вони воюють, обумовлює цей опір. Росіяни провалили всі свої цілі. Навіть сьогодні після 5 тижнів вони досі не захопили Маріуполь, який мав стати першим містом, яке мало впасти, враховуючи всі переваги, які мали росіяни. Вони зазнали невдачі. І звичайно частина їхнього краху сталася через неправильні розрахунки, помилки та ціну, яку їм доводиться платити», - сказав він.

Генерал-лейтенант наголосив, що зараз дуже важливий момент, який може визначити результат всієї війни.

«Саме тому Кремль оголосив про завершення "першої фази" і зараз початок "другої фази", що є, звичайно, абсолютними казочками. Вони не можуть зізнатися, що зазнали невдачі, тому зараз їм треба йти на щось інше. Але це не буде тривати вічно. У нас є можливість, думаю, наступних трьох тижнів, коли Україна наступить на шию Кремля. І ми маємо допомогти їм йти вперед і зламати цю шию, терміново надаючи все, що Україна просить. Якщо ми не допоможемо, росіяни почнуть відновлюватись, підвозити боєприпаси, вони зрозуміють, що роблять не так, і почнуть спроби нового наступу. Тому прямо зараз ми знаходимося у гострому етапі цієї кампанії», -

За словами Бена Ходжеса, якщо зараз усі країни не докладуть необхідних зусиль і не допоможуть Україні, то війна може поновитися через кілька років.

«Вона (армія рф, - ред.) точно неефективна. Але у неї все ще є ядерна зброя, багато можливостей, тисячі солдатів. Тому ми маємо скористатись можливістю зараз, поки вони зазнали невдачі, щоб їх зламати. Інакше ми матимемо справу з цим знову за 2-3 роки», - заявив він.

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