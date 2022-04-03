"Мы должны помочь им идти вперед и сломать эту шею, срочно предоставляя все, что Украина просит"

Генерал-лейтенант в отставке, бывший командующий вооруженных Сил США в Европе Бен Ходжес рассказал о важности нынешнего этапа в войне. Свой прогноз он озвучил в интервью ТСН.

"Путин не достиг ни одной из своих целей. Борьба украинских солдат и украинских людей, то, как они воюют, обуславливает это сопротивление. Русские провалили все свои цели. Даже сегодня после 5 недель они до сих пор не захватили Мариуполь, который должен был стать первым городом, который должен был упасть, учитывая все преимущества, которые имели россияне. Они потерпели неудачу. И конечно часть их краха произошла из - за неправильных расчетов, ошибок и цены, которую им приходится платить», - сказал он.

Генерал-лейтенант подчеркнул, что сейчас очень важный момент, который может определить исход всей войны.

«Именно поэтому Кремль объявил о завершении "первой фазы" и сейчас начало "второй фазы", что является, конечно, абсолютным сказочками. Они не могут признаться, что потерпели неудачу, поэтому сейчас им надо идти на что-то другое. Но это не будет длиться вечно. У нас есть возможность, думаю, следующих трех недель, когда Украина наступит на шею Кремля. И мы должны помочь им идти вперед и сломать эту шею, срочно предоставляя все, что Украина просит. Если мы не поможем, россияне начнут восстанавливаться, подвозить боеприпасы, они поймут, что делают не так, и начнут попытки нового наступления. Поэтому прямо сейчас мы находимся в остром этапе этой кампании», -

По словам Бена Ходжеса, если сейчас все страны не приложат необходимых усилий и не помогут Украине, то война может возобновиться через несколько лет.

«Она (армия рф, - ред.) точно неэффективна. Но у нее все еще есть ядерное оружие, много возможностей, тысячи солдат. Поэтому мы должны воспользоваться возможностью сейчас, пока они потерпели неудачу, чтобы их сломать. Иначе мы будем иметь дело с этим снова за 2-3 года», - заявил он.

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