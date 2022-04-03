Крім відео падіння літака в командуванні також опублікували радіоперехоплення переговорів Військ ЗС РФ.

Повітряні Сили Збройних сил України збили черговий винищувач-бомбардувальник Су - 34 окупантів на Харківщині. Про це йдеться в повідомленні на сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ в Facebook.

Так, третього квітня зенітні ракетні війська Повітряних сил Збройних сил України збили черговий винищувач

«На цьому фото 36 мільйонів доларів. Так, це збитий під Харковом Су-34, який оцінюється приблизно в таку суму. Станом на вчора Україна збила 143 літаки РФ " -повідомляють у Телеграм-каналі.

Крім відео падіння літака в командуванні також опублікували радіоперехоплення переговорів Військ ЗС РФ. "Горить, горить, повністю горить", - каже диспетчер.

Раніше ми писали, радник глави офісу президента і член української делегації на переговорах з рф Михайло Подоляк вважає, що гарантії безпеки, які зараз опрацьовуються для України, в разі нової війни проти повинні включати в себе введення безпольотної зони і постачання необхідною зброєю.

"Зокрема, надання систем ППО і важкої артилерії. Крім цього, можливими пунктами майбутнього договору можуть бути спільний виступ армій, повноцінні військові консультації з ведення бойових дій і більш щільний обмін розвідданими, зокрема, аерокосмічними", - вважає Подоляк.

Нагадавши, Генштаб ЗСУ показав, як красиво палахкотів збитий російський винищувач: пілота теж спіймали.

Як повідомляла Politeka, Ракетний удар завдано по Київській області: у повітряному командуванні розповіли подробиці.

Також Politeka писала, що "Впевнено крокуємо до перемоги": ЗСУ знищили підрозділ російських окупантів, з'явилися кадри.