С Киевщины на экспертизу вывезли уже 410 тел гражданских, которые погибли от рук оккупантов.

С территории Киевской области, освобожденной от оккупантов, вывезли 410 тел убитых мирных жителей – этих жертв осматривают судмедэксперты для документирования преступлений россии. Об этом в своем Facebook сообщила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.

"В бюро судмедэкспертизы постоянно дежурят прокуроры, следователи и судебные эксперты для проведения осмотров, вскрытий и отбора образцов ДНК. С территории Киевщины вывезено 410 тел убитых мирных жителей, за 1-3 апреля 140 из них уже осмотрены прокурорами и другими специалистами", - отметила Венедиктова.

По словам генпрокурора, на освобожденных территориях Киевщины – важнейшие доказательства жестоких военных преступлений РФ: "Это ад, который нужно задокументировать, чтобы наказать извергов".

Венедиктова сообщила, что вся освобожденная от оккупантов территория поделена на квадраты, в каждом из которых работают следственно-оперативные группы прокуроров, следователей и оперативников Нацпола. В эти группы привлекают инспекторов-криминалистов, взрывотехников, кинологов, судебно-медицинских экспертов или врачей.

"Впереди всегда ГСЧС – враги заминировали города и села, осталось много не сдетонированных боеприпасов, они оставили "растяжки" даже на трупах местных. Для проведения следственных действий на территории только Бучанского района сейчас привлечены более 50 сотрудников Нацполиции и прокуроров. Аналогичная работа также разворачивается во всех освобожденных населенных пунктах Киевской и Черниговской области", - рассказала Венедиктова.

В дальнейшем Офис генпрокурора увеличит численность следственно-оперативных групп. Параллельно проходит работа с местным населением, поиск свидетелей, потерпевших, сбор фото и видеодоказательств.

Кроме того, Венедиктова предупредила "помощников" – там до сих пор опасно, большая часть территории умышленно заминирована врагом, многие боеприпасы не сдетонировали.

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