Стало відомо, скільки людей вдалося евакуювати з окупованих територій за 3 квітня 2022 року.

Віце-прем'єр-міністр і міністр з реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук на вечірньому брифінгу підвела підсумки роботи гуманітарних коридорів за 3 квітня 2022 року.

Головні тези:

▪️ Всього за сьогодні евакуйовано 2 694 людини.

▪️ Гуманітарними коридорами з Маріуполя та Бердянська на власному транспорті до Запоріжжя доїхали 469 маріупольців.

▪️10 автобусів, які евакуювали сьогодні з міста Бердянськ 408 маріупольців, зараз проходять Василівку.

▪️ Також вдалося пройти блокпости і колоні автобусів, яка з учорашнього дня утримувалася російськими військовими. Це понад 350 осіб з Маріуполя та Бердянська.

▪️ У місто Мангуш сьогодні доїхали 7 автобусів у супроводі делегації Міжнародного Комітету Червоного Хреста. Ведуться переговори, щоб вони продовжили рух до Маріуполя.

▪️ З міст Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Рубіжне і Кремінна в Луганській області вдалося евакуювати 1467 осіб.

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