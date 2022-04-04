Віце-прем'єр-міністр і міністр з реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук на вечірньому брифінгу підвела підсумки роботи гуманітарних коридорів за 3 квітня 2022 року.
Головні тези:
▪️ Всього за сьогодні евакуйовано 2 694 людини.
▪️ Гуманітарними коридорами з Маріуполя та Бердянська на власному транспорті до Запоріжжя доїхали 469 маріупольців.
▪️10 автобусів, які евакуювали сьогодні з міста Бердянськ 408 маріупольців, зараз проходять Василівку.
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▪️ Також вдалося пройти блокпости і колоні автобусів, яка з учорашнього дня утримувалася російськими військовими. Це понад 350 осіб з Маріуполя та Бердянська.
▪️ У місто Мангуш сьогодні доїхали 7 автобусів у супроводі делегації Міжнародного Комітету Червоного Хреста. Ведуться переговори, щоб вони продовжили рух до Маріуполя.
▪️ З міст Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Рубіжне і Кремінна в Луганській області вдалося евакуювати 1467 осіб.
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