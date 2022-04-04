У захопленому російськими окупантами Херсоні вичерпуються всі запаси продовольства, медикаментів і палива. Про це повідомили в прес-службі Херсонської міської ради.

"Херсон оточений окупантами. Ми не можемо виїхати. До нас не можуть заїхати. У місті закінчується борошно для випічки хліба, проблеми з ліками і паливом. Зупинилися підприємства, багато хто втратив роботу. Але міська влада допомагає людям, які не можуть купити собі їжу. Херсонці підтримують один одного, організовуючи пункти взаємодопомоги, виходять на суботники, прибирають місто", - йдеться в повідомленні.

За даними міської влади, російські окупанти вламуються в будинки і викрадають громадських діячів, священиків і навіть директора міського театру. Всі мітинги на підтримку України російські солдати намагаються розігнати.

Міська влада переконує, що всі 300 тисяч городян, що представляють 100 національностей, єдині в заклику "Херсон - це Україна!" і проганяють російських окупантів з української землі.

У прес-службі кажуть, що етнічні росіяни, які проживали в місті до вторгнення окупаційних військ РФ, переходять на українську мову, щоб не говорити мовою загарбників. Крім того, на будівлі міськради досі висить український прапор.

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