Штучний інтелект допоможе знайти і встановити причетних до пограбувань і вбивств в Ірпені, Бучі та інших містах України.

Про це, як пише Politeka.net, повідомив Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Так, у своєму телеграм-каналі Федоров опублікував фото одного з російських військових, який був помічений у поштовій служби в момент відправки награбованого в Україні скарбу.

«На фото офіцер спецназу армії рф Артем Лазарев, який відправляє награбоване своїй сім'ї. Вони грабували та вбивали мирних людей у Бучі, Ірпені, Гостомелі… і після цього відправляли все награбоване своїм сім'ям. Їхні обличчя зафіксувала камера в офісі служби доставки в Білорусі. Більшість цих убивць вже знайдено завдяки штучному інтелекту», - запевнив Федоров.

Міністр також запевнив, що ще сотні фотографій та відео з обличчями зараз в обробці.

«Буде знайдено кожного, хто вбивав ні в чому невинних українців у нас вдома» - підкреслив Федоров.

Крім того міністр звернувся до мешканців Київської області (Бучі, Ірпеня, Гостомеля та ін.) з проханням надсилати на @ruskie_vbyvtsi фото/відео вбивць російської армії.

«Піднімайте камери спостереження, які встигли зафіксувати їхні обличчя, підніміть відео та фото, які вдалося зробити. Ми ніколи цього не вибачимо. Технології дозволять знайти кожного», - підкреслив Федоров.

Додамо, що раніше білоруські ЗМІ повідомили, що російські окупанти штурмують кур'єрські доставки Білорусі, щоб відправити додому награбоване.

"Зараз окупанти перебувають у відділенні російської служби експрес-доставки СДЕК у Мозирі та оформлюють доставку речей.

У Хойніках солдати заходили на пошту та питали про можливість відправлення міжнародних посилок – мобільних телефонів, інших речей", — повідомляли ЗМІ.

Більш того, окупантам-мародерам вже почали надходити дзвінки від невідомих, які попереджають їх про неминучу відповідальність за військові злочини.

Зокрема, військовий РФ Микола Степанов відправив собі на батьківщину 140 кг запчастин і кондиціонерів, награбованих в Україні.

"Тобі смерть дзвонить", - запевнив незнайомець російського військового злочинця.

Нагадаємо, в Білорусі знову помітили колони військової техніки.

Тим часом Володимир Зеленський попередив Росію про посилення санкцій.

Також повідомлялось, що штурм росіян на Луганщині провалився.