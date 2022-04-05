Людей закликають не виходити з укриттів, в приміщеннях закрити двері і вікна.

Глава Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив на своїй сторінці в Телеграм-каналі, що в результаті обстрілу Рубіжного сталося потрапляння в цистерну з азотною кислотою.

Так, у місті Рубіжне окупанти потрапили в цистерну з азотною кислотою.

"Терміново! Не виходьте з укриттів! Якщо ви в приміщенні-закрийте двері і вікна! Дія на людину: азотна кислота небезпечна при вдиханні, ковтанні і при попаданні на шкіру і слизові» - повідомляє Гайдай.

Він додає, що пари кислоти викликають подразнюючу дію на дихальні шляхи. При слабких отруєннях з'являються ознаки бронхіту, легкого бронхіоліту, запаморочення, сонливість; при важких отруєннях-набряк легенів. Для захисту від парів і туману азотної кислоти користуються протигазами.

"Підготуйте вологі маски для обличчя! При місцевому впливі на очі азотна кислота викликає важке ураження з великим некрозом рогової оболонки і кон'юнктиви, що призводить до втрати зору!"- інформує глава ОВА.

Також Державне агентство з управління Зоною відчуження показало, як виглядають Землі навколо ЧАЕС після того, як звідти втекли окупанти.

Вже 24 лютого досить велика частина зони відчуження була окупована, за кількома напрямками велися дуже активні і масштабні бойові дії.

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