Людей призывают не выходить из укрытий, в помещениях закрыть двери и окна.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил на своей странице в Телеграм-канале, что в результате обстрела Рубежного произошло попадание в цистерну с азотной кислотой.

Так, в городе Рубежное оккупанты попали в цистерну с азотной кислотой.

«Срочно! Не выходите из укрытий! Если Вы в помещении – закройте двери и окна! Действие на человека: азотная кислота опасна при вдыхании, глотании и при попадании на кожу и слизистые» - сообщает Гайдай.

Он добавляет, что пары кислоты вызывают раздражающее действие на дыхательные пути. При слабых отравлениях появляются признаки бронхита, легкого бронхиолита, головокружение, сонливость; при тяжелых отравлениях – отек легких. Для защиты от паров и тумана азотной кислоты пользуются противогазами.

«Подготовьте влажные маски для лица! При местном воздействии на глаза азотная кислота вызывает тяжелое поражение с большим некрозом роговой оболочки и конъюнктивы, что приводит к потере зрения!» - информирует глава ОВА.

Также государственное агентство по управлению зоной отчуждения показало, как выглядят земли вокруг ЧАЭС после того, как оттуда сбежали оккупанты.

Уже 24 февраля достаточно большая часть зоны отчуждения была оккупирована, по нескольким направлениям велись очень активные и масштабные боевые действия.

Напомним, Резников сообщил об отступающих оккупантах и где сейчас самые тяжелые бои.

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