Про це у вівторок, 5 квітня, повідомило МВС України. Як стало відомо, судно під прапором Домініканської Республіки зазнає лиха в порту українського міста.

Судно було пошкоджено в ніч на 5 квітня в результаті чергового обстрілу російських окупантів. Повідомляється, що загарбники стріляли з моря і потрапили по судну, яке було пришвартоване біля одного з причалів.

В результаті попадання в машинному відділенні судна розгорілася пожежа. Один з членів екіпажу був поранений.

"Капітан на міжнародному каналі морської безпеки подав сигнал "SOS" і повідомлення: "Увага! Увага! Судно під прапором Домініканської Республіки було жорстоко розгромлено, все розгромлено, місток - розгромлено. Пожежа в машині. Є поранені", - йдеться в публікації МВС.

В результаті отриманих пошкоджень судно почало тонути. Ліквідувати пожежу на ньому не вдавалося.

Українські морські прикордонники надали допомогу пораненому та евакуювали екіпаж судна. При цьому воно продовжує горіти і одночасно йде під воду. Через обстріли проведення рятувальної операції неможливе.

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