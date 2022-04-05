Про це у вівторок, 5 квітня, повідомило МВС України. Як стало відомо, судно під прапором Домініканської Республіки зазнає лиха в порту українського міста.
Судно було пошкоджено в ніч на 5 квітня в результаті чергового обстрілу російських окупантів. Повідомляється, що загарбники стріляли з моря і потрапили по судну, яке було пришвартоване біля одного з причалів.
В результаті попадання в машинному відділенні судна розгорілася пожежа. Один з членів екіпажу був поранений.
"Капітан на міжнародному каналі морської безпеки подав сигнал "SOS" і повідомлення: "Увага! Увага! Судно під прапором Домініканської Республіки було жорстоко розгромлено, все розгромлено, місток - розгромлено. Пожежа в машині. Є поранені", - йдеться в публікації МВС.
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В результаті отриманих пошкоджень судно почало тонути. Ліквідувати пожежу на ньому не вдавалося.
Українські морські прикордонники надали допомогу пораненому та евакуювали екіпаж судна. При цьому воно продовжує горіти і одночасно йде під воду. Через обстріли проведення рятувальної операції неможливе.
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