Про це свідчить yова перехоплена розмова окупантів, опублікована СБУ.
Судячи з усього, відверта розмова відбулася між двома російськими військовими. Один з них розповів про те, як під час чергової церемонії нагородження «героїв» перед камерами телебачення прості російські військові «збунтувалися» проти своїх офіцерів.
Їх головна претензія полягала в тому, що офіцери перетворили війну на власний піар, а нагороди роздають своїм родичам.
"Телебачення приїжджало сюди. Генерали приїхали, нагороди вручали. І пацани генералам як почали мізки виймати: "ми зараз зброю складемо. Ідіть ви нах*й ... побудьте тут добу, бл*... ти сина свого Візьми сюди в окопи і з нами посидьте", - розповів один з окупантів.
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За його словами, нагороди за війну в Україні в Росії видаються «по блату». Так, в його підрозділі "відзначився" син начальника ППО, який насправді знаходиться в тилу.
Почесне звання також отримав командир одного з учасників розмови, який в реальність втік з поля бою ще в другий день війни.
Втім, судячи з усього, далі обурених розмов російські військові йти побоялися.
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