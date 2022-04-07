Російські військові спробували збунтувати проти своїх генералів, які піаряться на війні і отримує за їх рахунок нагороди.

Про це свідчить yова перехоплена розмова окупантів, опублікована СБУ.

Судячи з усього, відверта розмова відбулася між двома російськими військовими. Один з них розповів про те, як під час чергової церемонії нагородження «героїв» перед камерами телебачення прості російські військові «збунтувалися» проти своїх офіцерів.

Їх головна претензія полягала в тому, що офіцери перетворили війну на власний піар, а нагороди роздають своїм родичам.

"Телебачення приїжджало сюди. Генерали приїхали, нагороди вручали. І пацани генералам як почали мізки виймати: "ми зараз зброю складемо. Ідіть ви нах*й ... побудьте тут добу, бл*... ти сина свого Візьми сюди в окопи і з нами посидьте", - розповів один з окупантів.

За його словами, нагороди за війну в Україні в Росії видаються «по блату». Так, в його підрозділі "відзначився" син начальника ППО, який насправді знаходиться в тилу.

Почесне звання також отримав командир одного з учасників розмови, який в реальність втік з поля бою ще в другий день війни.

Втім, судячи з усього, далі обурених розмов російські військові йти побоялися.

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