Віце-прем'єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук розповіла про результати гуманітарної роботи за 6 квітня. Так, за її словами, за сьогоднішній день евакуйовано 4 892 людини.

З Маріуполя та Бердянська на власному транспорті та автобусах до Запоріжжя доїхали 3686 осіб. З них 1 171 осіб – з Маріуполя та 2515 осіб з міст Пологи, Василівка, Бердянськ, Мелітополь та Гуляйполе.

Із Запоріжжя сьогодні виїхала колона з 11 автобусів для евакуації жителів Мелітополя і Токмака. Автобуси зараз знаходяться в місті Василівка і продовжать рух завтра вранці. Також завтра із Запоріжжя відправляться автобуси для евакуації людей з міста Бердянськ.

Луганська область: з міст Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Рубіжне, Кремінна та селища Гірське евакуйовано 1206 осіб.

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