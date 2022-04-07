Вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук рассказала о результатах гуманитарной работы за 6 апреля. Так, по ее словам, за сегодняшний день эвакуировано 4 892 человека.

Из Мариуполя и Бердянска на собственном транспорте и автобусах до Запорожья доехали 3686 человек. Из них 1 171 человек – из Мариуполя и 2515 человек из городов Пологи, Васильевка, Бердянск, Мелитополь и Гуляйполе.

Из Запорожья сегодня выехала колонна из 11 автобусов для эвакуации жителей Мелитополя и Токмака. Автобусы сейчас находятся в городе Васильевка и продолжат движение завтра утром. Также завтра из Запорожья отправятся автобусы для эвакуации людей из города Бердянск.

Луганская область: из городов Лисичанск, Северодонецк, Рубежное, Кременная и поселка Горное эвакуировано 1206 человек.

Напомним, Мэр Мариуполя рассказал о бомбардировке оккупантами детской больницы: "Заживо сгорели почти 50 человек".

Как сообщала Politeka, Оккупанты, рывшие окопы в Чернобыльских лесах, наказали самих себя: доза облучения была смертельной.

Также Politeka писала, что "Сколько свежих могил": появились кадры огромного кладбища в Чернигове, где похоронены погибшие от рук оккупантов.