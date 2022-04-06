Глава Донецької області Павло Кириленко розповів про ситуацію в регіоні станом на вечір, 6 квітня.

Голова Донецької обласної Військової адміністрації Павло Кириленко опублікував інформацію в регіоні станом на вечір 6 квітня.

"Якщо коротко - тривожно. Особливо з урахуванням анонсів і з української, і з російської сторони про підготовку великої бійки за Донбас", - говорить Кириленко.

Найактивніше армія РФ була сьогодні в центрі і на півдні Донецької області. Обстріляли мирних жителів Вугледару, які прийшли гуманітарну допомогу. Підсумок - четверо загиблих і четверо поранених.

Очеретинська громада двічі зазнала обстрілу. Як мінімум один загиблий, також пошкоджено не менше шести будинків, дитсадок та нежитлове приміщення.

У Мар'їнській громаді через обстріл чотири людини отримали поранення, два будинки пошкоджені. Під ударом також опинилися напрямки Гродівки і Новгродівки.

Нагадаємо, Мер Маріуполя розповів про бомбардування окупантами дитячої лікарні: "Живцем згоріли майже 50 осіб".

Як повідомляла Politeka, Окупанти, Рив окопи в чорнобильських лісах, покарали самих себе: доза опромінення була смертельною.

Також Politeka писала, що "Скільки свіжих могил": з'явилися кадри величезного кладовища в Чернігові, де поховані загиблі від рук окупантів.