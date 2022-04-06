Голова Донецької обласної Військової адміністрації Павло Кириленко опублікував інформацію в регіоні станом на вечір 6 квітня.
"Якщо коротко - тривожно. Особливо з урахуванням анонсів і з української, і з російської сторони про підготовку великої бійки за Донбас", - говорить Кириленко.
Найактивніше армія РФ була сьогодні в центрі і на півдні Донецької області. Обстріляли мирних жителів Вугледару, які прийшли гуманітарну допомогу. Підсумок - четверо загиблих і четверо поранених.
Очеретинська громада двічі зазнала обстрілу. Як мінімум один загиблий, також пошкоджено не менше шести будинків, дитсадок та нежитлове приміщення.
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У Мар'їнській громаді через обстріл чотири людини отримали поранення, два будинки пошкоджені. Під ударом також опинилися напрямки Гродівки і Новгродівки.
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