Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко опубликовал информацию в регионе по состоянию на вечер 6 апреля.

"Если кратко – тревожно. Особенно с учетом анонсов и с украинской, и с российской стороны о подготовке большой драки за Донбасс", - говорит Кириленко.

Активнее всего армия РФ была сегодня в центре и на юге Донецкой области. Обстреляли мирных жителей Угледара, которые пришли гуманитарную помощь. Итог – четверо погибших и четверо раненых.

Донеччина, Донбач, война, обстрелы

Очеретинская громада дважды подверглась обстрелу. Как минимум один погибший, также повреждены не менее шести домов, детсад и нежилое помещение.

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В Марьинской громаде из-за обстрела четыре человека получили ранения, два дома повреждены. Под ударом также оказались направления Гродовки и Новгродовки.

Напомним, Мэр Мариуполя рассказал о бомбардировке оккупантами детской больницы: "Заживо сгорели почти 50 человек".

Как сообщала Politeka, Оккупанты, рывшие окопы в Чернобыльских лесах, наказали самих себя: доза облучения была смертельной.

Также Politeka писала, что "Сколько свежих могил": появились кадры огромного кладбища в Чернигове, где похоронены погибшие от рук оккупантов.