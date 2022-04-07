Президент росії Володимир путін не обов'язково відмовився від планів захопити Київ, незважаючи на те, що російські війська в останні дні переключили атаки на північ України.

Над Київською областю все ще висить загроза нового наступу російських військ. Війська путіна можуть спробувати повторно вторгнутися на Київщину, як тільки завершать свої цілі на території сходу України.

Таку думку висловили як європейські, так і американські чиновники в інтерв'ю CNN.

Питання в тому, чи залишиться у росії достатньо живої сили для нового наступу на Київську область. При цьому на Заході впевнені, що військової техніки для вирішення цього завдання у москви як і раніше вистачає.

Відзначається, що незважаючи на нещодавню зміну стратегії і кілька раундів мирних переговорів між росією і Україною, США і їх союзники готуються саме до такого сценарію. При цьому залишається неясним, які довгострокові цілі путіна.

Поки чиновники сходяться на думці, що росія повністю провалила три цілі, які вона ставила перед собою при повномасштабному вторгненні в Україну. Це позбавлення нашої країни суверенітету, утвердження російської влади і поділ заходу.

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