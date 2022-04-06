В України вже є поіменний список російських військових, причетних до звірств у Київській області. Про це на своїй сторінці у Facebook заявив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

За його словами, в ході розвідки біля одного з населених пунктів колишнього Бородянського району українські нацгвардійці виявили штаб однієї з батальйонно-тактичних груп росіян.

"У справі про звірства на Київщині у нас є важливий кейс. Під час звільнення, проводячи розвідку біля одного з населених пунктів колишнього Бородянського району, наші нацгвардійці виявили штаб однієї з батальйонно-тактичних груп (БТГ) ворога. Серед документації бійці виявили книгу штатно-посадового обліку, поіменний список особового складу, бойовий і чисельний розрахунок, а також таблицю позивних цієї БТГ. Так що злочинці вже відомі поіменно", - розповів Монастирський.

денис Монастирський МВС фото:president.gov.ua

Він також нагадаємо, що білоруси, які допомагають Україні, зафіксували на відео російських військових-мародерів у білоруському місті Мозир. Вони на одному з поштових відділень відправляли додому посилки з награбованим в українському Ірпені, Бучі та Гостомелі.

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"Також білоруські патріоти оприлюднили номери мобільних телефонів та імена та прізвища ненаситних рашистських мародерів, вага посилок яких сягала від 50 до 450 кг!", - додав міністр.

Гостомель, війна

Нагадаємо, Звірства російських окупантів у Гостомелі: зниклими безвісти вважаються понад 400 осіб.

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