Президент россии Владимир путин не обязательно отказался от планов захватить Киев, несмотря на то, что российские войска в последние дни переключили атаки на север Украины.

Над Киевской областью все еще висит угроза нового наступления российских войск. Войска путина могут попытаться повторно вторгнуться на Киевщину, как только завершат свои цели на территории востока Украины.

Такое мнение выразили как европейские, так и американские чиновники в интервью CNN.

Вопрос в том, останется ли у россии достаточно живой силы для нового наступления на Киевскую область. При этом на Западе уверены, что военной техники для решения этой задачи у москвы по-прежнему хватает.

Отмечается, что несмотря на недавнюю смену стратегии и несколько раундов мирных переговоров между россией и Украиной, США и их союзники готовятся именно к такому сценарию. При этом остается неясным, каковы долгосрочные цели путина.

Пока чиновники сходятся во мнение, что россия полностью провалила три цели, которые она ставила перед собой при полномасштабном вторжении в Украину. Это лишение нашей страны суверенитета, утверждение российской власти и разделение Запада.

Напомним, Арестович рассказал, что на самом деле спасло Киев.

Как сообщала Politeka, у Украины уже есть список оккупантов, причастных к зверствам на Киевщине.

Также Politeka писала, что житель Чернобыля рассказал об оккупантах, которые собирались в парадной форме на Киев.