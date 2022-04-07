Як пише Politeka.net, Маріупольська міськрада показала відео, як російські окупанти примусово вивозять медичний персонал і пацієнтів міської лікарні №4. Відео з'явилося на сторінці міськради в Телеграм.

Так, стало відомо, що окупанти насильно вивезли маріупольців на територію РФ і так званої «ДНР». Персонал і пацієнти міської лікарні №4 були примусово вивезені з Маріуполя на тимчасово окуповану територію України.

Відзначимо, в установу прийшли озброєні окупанти, які заявили, що лікарям і пацієнтам треба покинути лікарню і відразу ж сісти в їх транспорт. Перелякані люди були змушені виконати накази російських терористів і не могли втекти під їх наглядом.

Також повідомлялося, в Маріуполі почали працювати Російські мобільні крематорії. Така заява з'явилася на сторінці Маріупольської міської ради в Телеграм-каналі.

"Після широкого міжнародного розголосу геноциду в Бучі, вище керівництво Росії наказало знищити будь-які свідчення злочинів своєї армії в Маріуполі.

Ще тиждень тому повідомлялося про щонайменше 5 000 загиблих в Маріуполі, але враховуючи розміри міста, катастрофічні руйнування і блокаду, жертвами окупантів могли стати десятки тисяч цивільних маріупольців» - сказано в повідомленні.

Нагадавши, глава Міноборони Литви сказав, коли може закінчитися активна фаза бойових дій.

Також повідомлялося, що окупанти взяли в полон мирних громадян і вивезли їх в РФ.

Тим часом жителів Луганщини попросили терміново евакуюватися.