Также обращение относится к тем, кто не работает на предприятиях критической инфраструктуры.

Мэр Днепра Борис Филатов рекомендовал эвакуироваться женщинам, детям и пожилым людям из города в связи с обострением на Донбассе. Об этом Филатов заявил на брифинге, обращение сразу появилось в Телеграм-каналах.

Филатов рассказал, что всем, кто не задействован в работе критической инфраструктуры или промышленных предприятий, кто не интегрирован в экономику, необходимо поехать в более безопасное место.

Тем людям, которые выехали в Днепр из Донецкой и Луганской области, он рекомендует также не задерживаться, а ехать дальше, на Запад Украины, потому что там безопаснее.

Филатов призывает граждан пока не возвращаться, поскольку в этом месяце возможно наступление оккупантов на востоке.

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