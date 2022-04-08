Російські військові на даний момент "перегрупуються і позиціонуються" перед тим, як зробити "ще більш жорстоку" атаку.

Війна в Україні перебуває у небезпечній фазі, оскільки російські сили перегрупуються перед ще "жорстокішою" кампанією. Про це заявив начальник штабу Королівських військово-повітряних сил Великобританії Майк Вігтон, пише Sky News.

Вігтон зазначив, що є всі підстави очікувати, що окупанти повернуться, і Україна відчує на собі всю тяжкість того, що понесе росія. Все через те, що після провальної кампанії в Києві, вони будуть кидати все, що у них є на інші ділянки України.

"Війна в Україні знаходиться в "небезпечній" фазі. Всі дані нашої розвідки говорять нам про те, що росія перебудовується для нової атаки. Потенційно вона буде ще більш жорстокою, ще більш варварською, ще більш незаконною, ніж те, що ми вже бачили", - сказав він.

При цьому, за його словами, військовослужбовці Королівських ВПС готові перекинути до Києва бронетехніку на транспортних літаках, якщо міністри схвалять таку ініціативу.

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