Российские военные на данный момент "перегруппируются и позиционируются" перед тем, как совершить "еще более жестокую" атаку.

Война в Украине находится в опасной фазе, поскольку российские силы перегруппируются перед еще "более жестокой" кампанией. Об этом заявил начальник штаба Королевских военно-воздушных сил Великобритании Майк Уигтон, пишет Sky News.

Уигтон отметил, что есть все основания ожидать, что оккупанты вернутся, и Украина ощутит на себе всю тяжесть того, что понесет россия. Все из-за того, что после провальной кампании в Киеве, они будут бросать все, что у них есть на другие участки Украины.

"Война в Украине находится в "опасной" фазе. Все данные нашей разведки говорят нам о том, что россия перестраивается для новой атаки. Потенциально она будет еще более жестокой, еще более варварской, еще более незаконной, чем то, что мы уже видели", - сказал он.

При этом, по его словам, военнослужащие Королевских ВВС готовы перебросить в Киев бронетехнику на транспортных самолетах, если министры одобрят такую ​​инициативу.

Напомним, враг заканчивает подготовку, решающая битва за Донбасс все ближе.

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