Лісовий з командою передали 16 бронежилетів для одного структурного підрозділу ЗСУ.

Директор Солом'янського ринку в Києві Іван Лісовий разом з депутатом Київради Георгієм Зантарая та іншими помічниками змогли доставити важливу допомогу українським захисникам.

Про це Іван Лісовий поінформував на своїй сторінці у Фейсбуці, супроводивши пост фото з нашими воїнами.

Як відомо, після вторгнення рф на наші землі, багато українців стали на захист України.

"Друзі, ви нереальні! Сьогодні з командою передали 16 бронежилетів для одного структурного підрозділу ЗСУ! Ці бронежилети обійшлися в круглу суму - 230 тис.грн, з яких 70 тис грн ви задонатили мені і я обіймаю кожного, хто приєднався. За решту коштів вдячні друзям-підприємцям. Тепер за наших хлопців спокійніше 💪» - інформує Лісовий.

Він повідомляє, що за весь час війни в Україні йому і колегам доводилося не раз витрачатися на закупівлю продуктів, необхідних для приготування їжі військовим, а також ремонт нашої техніки, на якій кожен день вони розвозили гуманітарну допомогу по Україні і пальне. Однак все було не дарма і залишки суми також були витрачені на придбання бронежилетів.

"Тепер починаємо збір коштів на автомобіль типу пікап для наших захисників!» - розповідає Лісовий.

Раніше вони з волонтерами завезли допомогу в Бородянку, Макарів і найближчі населені пункти сільської місцевості.

Найбільше в населених пунктах під Києвом постраждало мирне населення, тому ненависть до армії окупантів буде тільки глибше.

Нагадавши, ворог закінчує підготовку, вирішальна битва за Донбас все ближче.

Як повідомляла Politeka, Георгій Зантарая та Іван Лісовий доставили гумдопомогу постраждалим у Бородянці.

Також Politeka писала, що російських окупантів повністю вигнали з Сумщини.