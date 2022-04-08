Лисовый с командой передали 16 бронежилетов для одного структурного подразделения ВСУ.

Директор Соломенского рынка в Киеве Иван Лисовый вместе с депутатом Киевсовета Георгием Зантарая и другими помощниками смогли доставить важную помощь украинским защитникам.

Об этом Иван Лисовый проинформировал на своей странице в Фейсбуке, сопроводив пост фото с нашими воинами.

Как известно, после вторжения рф на наши земли, многие украинцы стали на защиту Украины.

«Друзья, вы нереальны! Сегодня с командой передали 16 бронежилетов для одного структурного подразделения ВСУ! Эти бронежилеты обошлись в круглую сумму – 230 тыс. грн, из которых 70 тыс грн вы задонатили мне и я обнимаю каждого, кто присоединился. За остальные средства благодарны друзьям-предпринимателям. Теперь за наших ребят спокойнее 💪» - информирует Лисовой.

Он сообщает, что за все время войны в Украине ему и коллегам приходилось не раз тратиться на закупку продуктов, необходимых для приготовления пищи военным, а также ремонт нашей техники, на которой каждый день они развозили гуманитарную помощь по Украине и горючее. Однако все было не зря и остатки сумы также были потрачены на приобретение бронежилетов.

«Теперь начинаем сбор средств на автомобиль типа пикап для наших защитников!» - рассказывает Лисовой.

Ранее они с волонтерами завезли помощь в Бородянку, Макаров и ближайшие населенные пункты сельской местности.

Больше всего в населенных пунктах под Киевом пострадало мирное население, поэтому ненависть к армии оккупантов будет только глубже.

Напомним, враг заканчивает подготовку, решающая битва за Донбасс все ближе.

Как сообщала Politeka, Георгий Зантарая и Иван Лисовой доставили гумпомощь пострадавшим в Бородянке.

Также Politeka писала, что российских оккупантов полностью выгнали из Сумщины.