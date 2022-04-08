Вместе с депутатом Киевсовета Георгием Зантарая директор Соломенского рынка в Киеве Иван Лисовый и Андрей Андреев завезли помощь в Бородянку, Макаров и ближайшие населенные пункты сельской местности.
Об этом Георгий Зантарая отчитался на своей странице в Фейсбук, где также показал разрушенные после обстрелов оккупантов здания.
«Пишу с тяжелым сердцем, потому что от увиденного перехватывает дух… Трудно описать словами, что такое война на самом деле, хотя мне уже второй раз в жизни пришлось столкнуться с этим ужасом» - делится мыслями после увиденного Георгия Зантарая.
Он рассказывает, что больше всего в населенных пунктах под Киевом пострадало мирное население, поэтому ненависть к армии оккупантов будет только глубже.
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«Все россияне, причастные к этим зверствам – животные и должны ответить за совершенные преступления против Украины и ее населения. Мы не забудем и не простим! А пока делаем все возможное для победы!» - добавляет Зантарая.
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