Больше всего в населенных пунктах под Киевом пострадало мирное население.

Вместе с депутатом Киевсовета Георгием Зантарая директор Соломенского рынка в Киеве Иван Лисовый и Андрей Андреев завезли помощь в Бородянку, Макаров и ближайшие населенные пункты сельской местности.

Об этом Георгий Зантарая отчитался на своей странице в Фейсбук, где также показал разрушенные после обстрелов оккупантов здания.

«Пишу с тяжелым сердцем, потому что от увиденного перехватывает дух… Трудно описать словами, что такое война на самом деле, хотя мне уже второй раз в жизни пришлось столкнуться с этим ужасом» - делится мыслями после увиденного Георгия Зантарая.

Он рассказывает, что больше всего в населенных пунктах под Киевом пострадало мирное население, поэтому ненависть к армии оккупантов будет только глубже.

«Все россияне, причастные к этим зверствам – животные и должны ответить за совершенные преступления против Украины и ее населения. Мы не забудем и не простим! А пока делаем все возможное для победы!» - добавляет Зантарая.

Также ранее директор Соломенского рынка в Киеве Иван Лисовой на своей странице в Facebook показал, как вчера плодотворно поработал вместе со своими коллегами. Благодаря общим усилиям удалось доставить 5 автобусов с продуктами в украинский Чернигов.

Напомним, ранее мэр Днепра призвал эвакуировать из города женщин, детей и пожилых людей.

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