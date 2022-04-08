Окупанти вдарили "Точкою-У" по залізничному вокзалу Краматорська. Під час ракетного удару на вокзалі знаходилися тисячі людей, адже там відбувалася евакуація жителів Донеччини до більш безпечних областей України.

Жителі Краматорська розповіли про момент потрапляння ракети на територію залізничного вокзалу міста.

Одна зі свідків поділилася, що тоді стояла в будівлі, де було багато людей, які чекали евакуації. В один момент вона почула, як хтось крикнув "Падайте на підлогу!", після чого пролунав вибух і крики людей. Вона додала, що потім бачила вбитих, поранених і згорілі машини. Все було схоже на оживше пекло.

Інша очевидиця повідомила, що чула два вибухи – один дуже близько, другий – далі. Вона розповіла, що тільки після цього дізналася про атаку вокзалу.

Як повідомили в СБУ, в результаті удару російських військ по вокзалу Краматорська загинули 35 дорослих і четверо дітей.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на цинічний удар російськими військами по залізничному вокзалу в Краматорську. Він назвав їх "злом, яке не має меж", і якщо воно не буде покарано, то ніколи не зупиниться.

Нагадаємо, окупанти вдарили по вокзалу, з якого евакуюють жителів Донбасу, фото.

Як повідомляла Politeka, окупанти "передумали" наступати на більшості напрямків.

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