Віталій Кім попросив громадян бути набагато обережніше і не товпитися в одному місці.

Як відомо, сьогодні вранці в Краматорську окупанти рф запустили ракету по мирних жителях. В результаті чого загинули 39 осіб, четверо з яких - діти. Після події глава Миколаївської ОВА Віталій Кім прокоментував побачене і розповів про обстановку в місті.

"Вони стріляють по залізничних коліях, не дають евакуюватися. Вже зрозуміло, що вони стріляють по мирному населенню. Вони хочуть багато жертв. Тому, звертаюся до всіх, будь ласка, не товпіться, не треба», – каже Віталій Кім.

Він додав також, що підкріплення вже близьке:

"Що стосується нашої області-до нас їде підкріплення".

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