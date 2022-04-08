Як відомо, сьогодні вранці в Краматорську окупанти рф запустили ракету по мирних жителях. В результаті чого загинули 39 осіб, четверо з яких - діти. Після події глава Миколаївської ОВА Віталій Кім прокоментував побачене і розповів про обстановку в місті.
"Вони стріляють по залізничних коліях, не дають евакуюватися. Вже зрозуміло, що вони стріляють по мирному населенню. Вони хочуть багато жертв. Тому, звертаюся до всіх, будь ласка, не товпіться, не треба», – каже Віталій Кім.
Він додав також, що підкріплення вже близьке:
"Що стосується нашої області-до нас їде підкріплення".
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Також ми писали, Словаччина передала Україні систему протиповітряної оборони С-300. Про це повідомив прем'єр-міністр країни Едуард Хегер.
«Я хотів би підтвердити, що Словаччина надала Україні систему ППО С-300. Український народ мужньо захищає свою суверенну країну і нас. Наш обов'язок допомагати, а не стояти осторонь і не помічати загибель людей в результаті російської агресії», - написавши Хегер на своїй сторінці в Twitter.
Мы писали, президент Німеччини заговорив про трибунал для Путіна і Лаврова.
Також повідомлялося, що кількість жертв атаки на вокзал у Краматорську різко збільшилася.
Крім того Politeka.net писала, що пропагандисти в паніці вже тікають з РФ.