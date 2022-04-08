Виталий Ким попросил граждан быть намного осторожнее и не толпиться в одном месте.

Как известно, сегодня утром в Краматорске оккупанты рф запустили ракету по мирным жителям. В результате чего погибли 39 человек, четверо из которых - дети. После произошедшего глава Николаевской ОВА Виталий Ким прокомментировал увиденное и рассказал об обстановке в городе.

«Они стреляют по железнодорожным путям, не дают эвакуироваться. Уже понятно, что они стреляют по мирному населению. Они хотят много жертв. Поэтому, обращаюсь ко всем, пожалуйста, не толпитесь, не надо», – говорит Виталий Ким.

Он добавил также, что подкрепление уже близко:

«Что касается нашей области - к нам едет подкрепление».

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