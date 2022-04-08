Как известно, сегодня утром в Краматорске оккупанты рф запустили ракету по мирным жителям. В результате чего погибли 39 человек, четверо из которых - дети. После произошедшего глава Николаевской ОВА Виталий Ким прокомментировал увиденное и рассказал об обстановке в городе.
«Они стреляют по железнодорожным путям, не дают эвакуироваться. Уже понятно, что они стреляют по мирному населению. Они хотят много жертв. Поэтому, обращаюсь ко всем, пожалуйста, не толпитесь, не надо», – говорит Виталий Ким.
Он добавил также, что подкрепление уже близко:
«Что касается нашей области - к нам едет подкрепление».
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Также мы писали, Словакия передала Украине систему противовоздушной обороны С-300. Об этом сообщил премьер-министр страны Эдуард Хегер.
«Я хотел бы подтвердить, что Словакия предоставила Украине систему ПВО С-300. Украинский народ мужественно защищает свою суверенную страну и нас. Наш долг помогать, а не стоять в стороне и не замечать гибель людей в результате российской агрессии», - написал Хегер на своей странице в Twitter.
Напомним, президент Германии заговорил о трибунале для Путина и Лаврова.
Также сообщалось, что количество жертв атаки на вокзал в Краматорске резко увеличилось.
Кроме того Politeka.net писала, что пропагандисты в панике уже бегут из РФ.